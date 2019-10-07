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14:29   7 Октября 2019
Россия

Путин получил поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ

Путин получил поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков пожелал президенту РФ Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии. 

Президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя российского лидера с днем рождения, выразил уверенность, что отношения между странами станут только крепче, а также будут развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения. 

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в поздравлении президента РФ отметил твердость его характера. Он отметил, что благодаря огромному управленческому опыту, энергии и преданности Путина избранному делу Россия будет и впредь идти по пути процветания. 

Президент России также получил поздравления из Азейрбайджана, Армении и Узбекистана. 

Представитель пресс-службы президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что глава государства сердечно поздравил российского лидера с праздником и пожелал ему новых успехов в деятельности президента России.

Что касается президента Армении Армена Саркисяна и премьера Никола Пашиняна, они направили президенту РФ поздравительные послания, в котором заявили, что в Армении Путина знают как известного лидера и искреннего друга их народа. Саркисян пожелал главе российского государства крепкого здоровья, а народу России счастья, мира, процветания и благополучия. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Путина по телефону. Он отметил, что под руководством российского лидера обеспечивается устойчивое развитие страны.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #снг

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