Собянин поздравил Путина с Днем рождения, поблагодарив за поддержку Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения, пожелав ему здоровья и новых достижений на благо страны.
Свои поздравления и пожелания главе государства московский градоначальник разместил в Twitter.
В частности, он пожелал Путину, чтобы всем планам президента сопутствовал успех, а уважение миллионов людей придавало главе государства сил. Также Собянин выразил путину благодарность за поддержку, которую он оказывает столице.
Ранее в понедельник Владимира Путина, который 7 октября отмечает 67-й день рождения, поздравили лидеры стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ), а также президенты Сербии, Армении, Белоруссии, Киргизии и других стран. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин проводит свой день рождения на природе с родными и близкими.
С днем рождения, Владимир Владимирович! Пусть вашим планам всегда сопутствует успех, а доверие и уважение миллионов людей придают силы. Спасибо за постоянную поддержку Москвы. Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых достижений во имя процветания России! pic.twitter.com/7j9HUQWchT— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 октября 2019 г.