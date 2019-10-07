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14:19   7 Октября 2019
Россия

Собянин поздравил Путина с Днем рождения, поблагодарив за поддержку Москвы

Собянин поздравил Путина с Днем рождения, поблагодарив за поддержку Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения, пожелав ему здоровья и новых достижений на благо страны.

Свои поздравления и пожелания главе государства московский градоначальник разместил в Twitter.

В частности, он пожелал Путину, чтобы всем планам президента сопутствовал успех, а уважение миллионов людей придавало главе государства сил. Также Собянин выразил путину благодарность за поддержку, которую он оказывает столице.

Ранее в понедельник Владимира Путина, который 7 октября отмечает 67-й день рождения, поздравили лидеры стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ), а также президенты Сербии, Армении, Белоруссии, Киргизии и других стран. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин проводит свой день рождения на природе с родными и близкими.

 

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Автор: Александр Люблинский
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