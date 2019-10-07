Вице-губернатор Петербурга рассказал о поправках Беглова к законопроекту о бюджете

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, как подготавливались губернаторские поправки к проекту закона о бюджете города. Об этом пишут «Невские новости» в понедельник, 7 октября.

В ходе заседания бюджетно-финансового комитета в ЗакСе он озвучил, что конкретно принималось во внимание и откуда брались деньги на расходы. По его словам, при рассмотрении документа, были учтены дополнительные расходы, полученные от налогов, средства от федерального бюджета.

«Также мы учли те обязательства, которые возникли после того, как приняли предыдущий закон. Это в первую очередь изменение объема оплаты за неработающее население (13,5 миллиарда рублей)», — сказал Елин.

В части расходов, по словам вице-губернатора, пришлось кое-что изменить. В частности, были изменены коды бюджетных классификаций, увеличены социальные расходы, в первую очередь связанные с компенсацией оплаты за тепло (3,5 миллиарда рублей).

Возросли расходы по транспортному обслуживанию горожан (льготный проезд и т.д.). Также деньги нужны на программу «Безопасный город» — установку шести тысяч видеокамер в школах, больницах.