Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого условились встретиться до конца 2019 года.

Как сообщает 7 октября канцелярия сербского лидера, Вучич позвонил Владимиру Путину в понедельник, чтобы поздравить его с Днем рождения.

«Президент Вучич и президент Путин договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии, - рассказали в администрации президента Сербии, добавив при этом: - Президент Путин сказал президенту Вучичу, что следит за его деятельностью и хорошо понимает, что Сербия находится в сложной ситуации, и готов оказать помощь».

Также отмечается, что Вучич выразил Путину благодарность за поддержку территориальной целостности Сербии и за внимание к тому, как развиваются российско-сербские отношения.