Поправки Беглова к проекту о бюджете сократят расходы Петербурга на 3,5 миллирада рублей

Глава Петербурга Александр Беглов предложил поправки к законопроекту о бюджете города. Вице-губернатор Евгений Елин представил их во время заседания в Заксобрании в понедельник, 7 октября.

На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа во втором чтении рассматривают проект закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Об этом пишут «Невские новости».

По словам Елина, в первом чтении отражены поправки после изменений налоговой базы, те доходы и расходы, которые связаны с поступлениями из федерального бюджета. Во втором чтении поправки носят, в основном, технический характер — нужно провести корректировки в связи с нацпроектами. Второй тип изменений связан с сокращением расходов.

В поправках Беглова говорится, что доходы уменьшатся на один миллиард 300 миллионов за счет снижения налогов по доходам физлиц. Расходы планируется сократить три миллиардов 522 миллиона рублей. Расходы комитета по строительству планируется сократить на 9,5 миллиона рублей за счет переноса ввода объектов здравоохранения. Ввод шести школ перенесли на 2020 год, но в текущем году Петербург дополнительно получил четыре школы.

Петербург решил отказаться от нового проекта музея блокады на Смольнинской набережной — вместо него город будет развивать музей в Соляном переулке. Кроме того, правительство выделит деньги на развитие трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Жилищные программы, включая расселение каоммуналок, увеличат на 800 миллионов.

Негосударственные театры получат 30 миллионов рублей.