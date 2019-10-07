Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре, где погибли четверо детей и женщина. Пожар произошел в деревне Чисмена ночью в понедельник, 7 октября.

Одна из соседок рассказала, как увидела черный дым в своей квартире и решила выбрасывать своих детей из окна, чтобы их кто-нибудь ловил. По словам женщины, в окнах трещали стекла, дышать в квартире было нечем. Жительница второго этажа смогла сама спуститься с балкона вниз, на получила перелом ноги. Женщина говорит, что все люди, живущие в доме, кто мог, сами спаслись и вышли на улицу, передает ее слова «360».

Очевидцы рассказывают, как пожарные расчеты прибыли на место ЧП лишь спустя десять минут. Некоторые жители говорят, что спасателей не было минут 40, кто-то настаивает на 20 минутах. Очевидно, что в панике время тянется дольше. Все соседи сходятся в одном: когда стало понятно, что горит одна из квартир, люди стали кричать, они испугались черного дыма и едкого запаха, вокруг ничего не было видно.

По словам соседей, погибшие дети были предоставлены сами себе и мать ими не занималась. Накануне пожара их в темноте видели на улице, они гуляли и не спешили домой. Жители дома рассказали, что семья была неблагополучной, мать постоянно пила, у нее было шестеро детей. В ночь пожара она ушла с друзьями, а с детьми находился пьяный дедушка. При этом он успел спасти из пожара старших детей, погибли маленькие.

В результате пожара погибли четверо детей и женщина. 30-летняя погибшая и ее ребенок были жителями третьего этажа, по предварительным данным, они отравились угарным газом. В квартире, где случился пожар, погибли трое детей в возрасте одного года, трех и пяти лет. По факту трагедии СК РФ завел уголовное дело.