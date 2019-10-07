Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

 Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

 Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

13:42   7 Октября 2019
Россия

Песков напомнил, что Кремль не является стороной конфликта в Донбассе

Песков напомнил, что Кремль не является стороной конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенное влияние Кремля на Донбасс есть, но самопровозглашенные республики — самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта. Об этом сообщает ФАН в понедельник, 7 октября.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, может ли Кремль гарантировать, что силы Донецкой и Луганской народных республик будут отведены от линии соприкосновения.

«Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Россия наряду с Германией и Францией — гарант Минского плана действий. Москва заинтересована, чтобы все запланированные мероприятия, под которыми стоят подписи, выполнялись.Он подчеркнул, что Кремль не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #кремль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...