Песков напомнил, что Кремль не является стороной конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенное влияние Кремля на Донбасс есть, но самопровозглашенные республики — самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта. Об этом сообщает ФАН в понедельник, 7 октября.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, может ли Кремль гарантировать, что силы Донецкой и Луганской народных республик будут отведены от линии соприкосновения.

«Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Россия наряду с Германией и Францией — гарант Минского плана действий. Москва заинтересована, чтобы все запланированные мероприятия, под которыми стоят подписи, выполнялись.Он подчеркнул, что Кремль не является стороной внутриукраинского конфликта.