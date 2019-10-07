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13:46   7 Октября 2019
Россия

Стрельба произошла на крупнейшем рынке Новосибирска

Стрельба произошла на крупнейшем рынке Новосибирска

Инцидент со стрельбой произошел в понедельник на Килокском рынке в Новосибирске, в результате сего несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя информацию источника в правоохранительных органах.

«Была стрельба на Хилокском рынке. Погибших там нет, есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». О причинах стрельбы, числе пострадавших и их состоянии подробностей к настоящему моменту не приводится.

Хилокский плодово-овощной рынок находится в Ленинском районе Новосибирска и является самым большим во всей Сибири.

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Автор: Александр Люблинский
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