Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Главы МИД Ирака и России Мохаммед Али аль-Хаким и Сергей Лавров обсудили на прошедшей встрече активизацию совместной работы в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере. Об этом стало известно в понедельник, 7 октября.

Также стороны поговорили о возможностях увеличения товарооборота между Россией и Ираком и стимуляции инвестиционной деятельности в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере. Речь также заходила о торгово-экономическом сотрудничестве, инвестициях со стороны российских компаний, которые уже присутствуют в Ираке — в частности, в инфраструктурной сфере.

В начале встречи главы министерств несколько минут говорили с глазу на глаз. Лавров затронул ситуацию на севере Сирии — в районе Идлиба и на восточном берегу реки Евфрат. Далее министры общались за закрытыми дверями, к переговорам присоединились члены делегаций от РФ и Ирака.