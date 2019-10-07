Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

 Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

 Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

13:41   7 Октября 2019
Весь мир

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Главы МИД Ирака и России Мохаммед Али аль-Хаким и Сергей Лавров обсудили на прошедшей встрече активизацию совместной работы в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере. Об этом стало известно в понедельник, 7 октября.

Также стороны поговорили о возможностях увеличения товарооборота между Россией и Ираком и стимуляции инвестиционной деятельности в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере. Речь также заходила о торгово-экономическом сотрудничестве, инвестициях со стороны российских компаний, которые уже присутствуют в Ираке — в частности, в инфраструктурной сфере.

В начале встречи главы министерств несколько минут говорили с глазу на глаз. Лавров затронул ситуацию на севере Сирии — в районе Идлиба и на восточном берегу реки Евфрат. Далее министры общались  за закрытыми дверями, к переговорам присоединились члены делегаций от РФ и Ирака.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #ирак #лавров #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...