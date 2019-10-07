Уникальная книга «Рецепты от Шефа» вышла в день рождения Путина

Уникальная книга «Рецепты от Шефа» вышла в день рождения президента России Владимира Путина в понедельник, 7 октября. Книгу выпустил продюсерский центр «Сеть».

В подарочном издании есть обзор основных достижений страны за последние 20 лет, причем оформлены они в виде рецептов от главного мирового Шефа — Владимира Путина. Книга включает 11 рецептов, которые иллюстрированы особым образом. По мнению авторов книги, политическая кухня главного Шефа требует не только таланта, но и незаурядного подхода, а также чувство вкуса и полное погружение самого президента.

Среди иллюстраций — строительство Крымского моста, освоение Арктики, укрепление роли РФ на международной арене, а также освобождение Пальмиры и футбольный чемпионат мира-2018. Книга выпущена тиражом в пять тысяч экземпляров. Ее можно приобрести в крупнейших книжных магазинах Москвы.

Ведущим художником-иллюстратором книги «Рецепты от Шефа» выступил Илья Левченко. Он отмечает, что книга стала новым жанром творчества, так называемой арт-публицистикой.

«У нас получилась книга о вкусной и здоровой политике», — подводит итог своей работы Илья Левченко.

Над каждым элементом работала целая команда, при этом в книге нет ни одной фотографии. Для создания иллюстраций были использованы различные техники. На создание всех иллюстраций понадобилось два года.