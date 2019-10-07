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13:09   7 Октября 2019
Россия

Песков назвал неприемлемым допрос депутата Юмашевой в США

Песков назвал неприемлемым допрос депутата Юмашевой в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой агентом ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Кремль считает подобные действия неприемлемыми.

Так Песков ответил на вопрос ФАН о задержании парламентария в США. Он напомнил, что официальную реакцию России ранее изложил МИД и «ничего добавить невозможно».

«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия», — подчеркнул Песков.

Напомним, Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк для участия в форуме на тему улучшения отношений РФ и США. В аэропорту ее задержали сотрудники ФБР и увели на допрос, который шел более часа. После этого Юмашевой предложили пообщаться в неформальной обстановке в ресторане. Парламентарий ситуацию не комментирует.

МИД РФ выразил решительный протест из-за ситуации с Юмашевой. Ведомство назвало инцидент еще одной враждебной акцией США против России.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #мид рф #юмашева

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