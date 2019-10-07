Песков заявил, что Кремль негативно относится к задержанию российской журналистки в Иране

Кремль считает неприемлемым задержание журналистки из России Юлии Юзик в Иране и надеется на ее скорое освобождение.

Об этом в понедельник заявил официальный представитель президента России Владимира путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что россиянка Юлия Юзик, которая прибыла в Тегеран по частному приглашению 29 сентября, была арестована в отеле 2 октября.

«Мы относимся к этому негативно, считаем неприемлемым. Надеемся, что в ближайшее время она будет освобождена и Россия получит объяснения от Ирана», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним: ранее в понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии сообщил, что причиной задержания гражданки РФ Юлии Юзик в Тегеране стали проблемы с визой.