Трамп не передавал Путину содержание своего разговора с Мэй о Скрипалях

Президент США Дональд Трамп не озвучивал российскому лидеру Владимиру Путину содержание своего разговора по поводу дела Скрипалей с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Washington Post опубликовал статью о телефонных разговорах президента Трампа с лидерами ряда стран в разное время. Упоминается звонок премьеру Великобритании Терезе Мэй, во время которого глава Белого дома якобы сказал, что не верит, в то, что РФ стоит за отравлением Скрипалей.

Журналисты спросили Пескова, озвучивал ли Трамп эту позицию Путину.

Песков ответил отрицательно.

«Нет, не говорил. И не знаю, насколько достоверной можно воспринимать публикацию об этом (о звонке Трампа Мэй — ред)», — резюмировал он.

Сергей и Юлия Скрипали были найдены в марте прошлого года без сознания в Солсбери. Следствие считает, что их якобы отравили нервно-паралитическим веществом. Великобритания без разбирательства обвинила во всем случившемся Россию, не предоставив до сегодняшнего дня ни одной улики. Москва считает обвинения Британии необоснованными, о чем неоднократно заявляла.