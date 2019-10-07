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 Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

13:05   7 Октября 2019
Россия

Кремль напомнил, что территориальная целостность Сирии является приоритетом

Кремль напомнил, что территориальная целостность Сирии является приоритетом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территориальная целостность Сирии является отправной точкой в любых переговорах на данную тему.  Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По его словам, глава государства Владимир Путин не обсуждал конкретно этот вопрос с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, однако диалог с Анкарой носит регулярный характер.

«Позиция РФ недавно озвучена Путиным: все иностранные силы, которые находятся в Сирии на нелегитимной основе, должны ее покинуть», — добавил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что важно избегать действий, которые могут помешать сирийскому урегулированию.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #сирия #песков #турция

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