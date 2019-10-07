Кремль напомнил, что территориальная целостность Сирии является приоритетом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территориальная целостность Сирии является отправной точкой в любых переговорах на данную тему. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По его словам, глава государства Владимир Путин не обсуждал конкретно этот вопрос с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, однако диалог с Анкарой носит регулярный характер.

«Позиция РФ недавно озвучена Путиным: все иностранные силы, которые находятся в Сирии на нелегитимной основе, должны ее покинуть», — добавил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что важно избегать действий, которые могут помешать сирийскому урегулированию.