Трамп пока не поздравил Владимира Путина с днем рождения, заявил Песков

Президент США Дональд Трамп пока не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос о том, уже поздравил ли Трамп Путина, передает Федеральное агентство новостей.

В понедельник, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Как ранее рассказал Дмитрий Песков, свой праздник российский лидер проведет в кругу близких и родных, он отметит день рождения на природе. Несколько дней назад Владимир Путин в сопровождении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где отдохнул и провел время на осенней природе.

Ранее Владимира Путина поздравил глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. Также Дмитрий Песков рассказал, сколько человек с утра успели поздравить Владимира Путина с днем рождения.