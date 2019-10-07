Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

 Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

 Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике
13:02   7 Октября 2019
Россия

Трамп пока не поздравил Владимира Путина с днем рождения, заявил Песков

Трамп пока не поздравил Владимира Путина с днем рождения, заявил Песков

Президент США Дональд Трамп пока не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос о том, уже поздравил ли Трамп Путина, передает Федеральное агентство новостей.

В понедельник, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Как ранее рассказал Дмитрий Песков, свой праздник российский лидер проведет в кругу близких и родных, он отметит день рождения на природе. Несколько дней назад Владимир Путин в сопровождении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где отдохнул и провел время на осенней природе. 

Ранее Владимира Путина поздравил глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. Также Дмитрий Песков рассказал, сколько человек с утра успели поздравить Владимира Путина с днем рождения

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...