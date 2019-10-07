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13:03   7 Октября 2019
Россия

Песков рассказал, сколько глав стран уже поздравили Путина с днем рождения

Песков рассказал, сколько глав стран уже поздравили Путина с днем рождения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин принимает с утра поздравления от зарубежных коллег. Об этом 7 октября сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Пескова, начиная с 10 утра на данный момент состоялось уже 10 телефонных разговоров. 

«Во время таких разговоров затрагиваются и рабочие моменты: региональные дела, двусторонние вопросы», — уточнил пресс-секретарь президента России. 

Ранее главу российского государства поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров и белорусский лидер Александр Лукашенко. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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