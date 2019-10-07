Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин принимает с утра поздравления от зарубежных коллег. Об этом 7 октября сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Пескова, начиная с 10 утра на данный момент состоялось уже 10 телефонных разговоров.

«Во время таких разговоров затрагиваются и рабочие моменты: региональные дела, двусторонние вопросы», — уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее главу российского государства поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров и белорусский лидер Александр Лукашенко.