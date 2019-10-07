Ходорковский позвал Навального в Польшу обсудить новые планы антироссийской «оппозиции»

Российская «оппозиция» через финансируемый беглым олигархом Михаилом Ходорковским Фонд Бориса Немцова способствуют вмешательству во внутренние дела РФ со стороны запада, пишет ФАН.

Оппозиционная тусовка в России уже давно не пытается скрывать свои тесные контакты с западными структурами, которые якобы пытаются обеспечить в стране «нормальную» политическую обстановку и «защитить» человеческие права. Фактически же происходит вмешательство во внутренние дела государства через оппозицию. Одной из таких структур является учрежденный в Германии и финансируемый Ходорковским Фонд Бориса Немцова - излюбленная площадка для представителей так называемого либерального движения России.

Ближайшее собрание в рамках действия фонда — «Форум Бориса Немцова-2019». Он должен пройти 9-10 октября в Варшаве. На мероприятие уже пригласили представителей российской общественности и оппозиции. Конечно, такое событие не смогли проигнорировать и западные структуры, множество адептов которых приедут на мероприятие.

Ходорковский, прославившийся в РФ своей деструктивной деятельностью еще со времен ЮКОСа, с большим вниманием относится к работе фонда. Ведь это весьма удобная площадка и оправдание для встреч российской «независимой оппозиции» с зарубежными «деятелями». В руководящий состав опальный бизнесмен поставил своего близкого соратника Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы контролировать площадку было удобнее. Помимо Ходорковского и его напарника, в совете Фонда имеется специалист по «цветным революциям» американец Майкл Макфол, политик Кэти Брин и другие весьма одиозные деятели с Запада.

На «Форум Бориса Немцова-2019» в Варшаве также приедет замминистра иностранных дел Польши Мацея Ланга и замглавы миссии Великобритании в Польше Джейсона Райнберга. На заседании будут присутствовать также представители Свободной демократической партии ФРГ Катарина Шрайнер и Бернд Шлемер.

Учитывая серьезность мероприятия, его с трудом можно назвать простой дружественной встречей. Представители «антироссийской оппозиции» намерены обсуждать в ходе мероприятия проблемы прав человека и свободы мысли в России с западными кураторами и подконтрольными структурами Ходорковскому структурами.

На площадку также прибудет скандально известный блогер Алексей Навальный, Владимир Милов и мундеп Юлия Галямина. По всей видимости, «кукловод протестов» Ходорковский собирается разработать новую стратегию для оппозиции после провала на выборах и митингах. Это необходимо беглому бизнесмену, чтобы обеспечить западным деятелям возможность для вмешательства во внутриполитическую остановку в РФ. Для этого на форум и приглашены представители именитых зарубежных СМИ и высокопоставленные политики.

Особая роль в предстоящем заседании отведена дочери Бориса Немцова Жанне, так как она должна быть модератором мероприятия. Стоит отметить, что дочь покойного политика иммигрировала из РФ и сейчас работает в русскоговорящем сегменте издания Deutsche Welle — того самого издания, которое летом текущего года во время незаконных митингов осуществляло вмешательство в российскую политику, за что и может быть признано иностранным агентом.

Еще при жизни Немцов создал довольно эффективный рычаг для влияния на Россию со стороны Запада. Речь идет об «Акте Магнитского» — законе, который развязал руки Вашингтону в вопросе антироссийских санкций, которые якобы нарушают права человека. Списки людей, которые попадут под санкции и не смогут въезжать в США, Немцов составлял сам, передавая их после этого американским партнерам.

Запад же прибегает к использованию данного инструмента и после гибели политика. Получая щедрые выплаты от Ходорковского, зарубежные НКО и организации, подобные фонду Немцова, планируют и дальше реализовывать стратегию по разрушению аппарата управления в РФ. На руинах они жаждут построить удобное для себя государство.