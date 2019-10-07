Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

 Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

 Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике
12:46   7 Октября 2019
Россия

Мошенники по смс выманили девять миллионов рублей у двух пожилых москвичек

Мошенники по смс выманили девять миллионов рублей у двух пожилых москвичек

Четверо мужчин мошенническим путем завладели девятью миллионам рублей, которые принадлежали двум пенсионеркам. Случай произошел в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. 

По информации Волк, две пожилые женщины обратились в отдел полиции ОМВД России по району Ясенево с заявлением по факту мошенничества. Они рассказали, что злоумышленники позвонили им на мобильные телефоны и предложили выплатить компенсации за приобретенные ранее товары. 

«Неизвестные попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством СМС-сообщений. Выполнив эти требования, одна из женщин обнаружила списание со своего счета более двух миллионов рублей, другая — свыше семи миллионов рублей», — сказала Волк.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». 

По словам Волк, по делу задержаны четверо молодых людей. Двое арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #происшествия #мошенничество #общество #смартфон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...