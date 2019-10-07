Мошенники по смс выманили девять миллионов рублей у двух пожилых москвичек

Четверо мужчин мошенническим путем завладели девятью миллионам рублей, которые принадлежали двум пенсионеркам. Случай произошел в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По информации Волк, две пожилые женщины обратились в отдел полиции ОМВД России по району Ясенево с заявлением по факту мошенничества. Они рассказали, что злоумышленники позвонили им на мобильные телефоны и предложили выплатить компенсации за приобретенные ранее товары.

«Неизвестные попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством СМС-сообщений. Выполнив эти требования, одна из женщин обнаружила списание со своего счета более двух миллионов рублей, другая — свыше семи миллионов рублей», — сказала Волк.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По словам Волк, по делу задержаны четверо молодых людей. Двое арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.