Новак заявил, что про цену нефти в 100 долларов за баррель «можно забыть»

Министерство энергетики России считает справедливой цену на нефть в 50 долларов США за баррель. Об этом заявил в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак. Он также отметил, что высокий уровень цены выше 100 долларов, можно забыть.

«Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — 50 долларов», — отметил глава ведомства.

По словам министра, российский бюджет в 2019 году правительством был сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель. В долгосрочной перспективе цены на нефть будут близки к нынешним цифрам, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и других странах, отметил Новак.