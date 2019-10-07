Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

 Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

 Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике
12:50   7 Октября 2019
Весь мир

Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Япония планирует отправить в октябре группу из 50 туристов на южные Курилы для пилотного проекта в рамках совместной хозяйственной деятельности на островах. Об этом сообщает МИД страны в понедельник, 7 октября.

По данным ведомства, при благоприятной погоде тургруппа и сотрудники правительства Японии отправятся из порта Нэмуро на Хоккайдо 11 октября и по 13 октября посетят Кунашир, с 14 по 15 октября — остров Итуруп. Планируется, что 16 октября они вернутся в порт Нэмуро.

Россия и Япония договорились об осуществлении пилотного проекта на встрече лидеров 29 июня в Осаке.

Напомним, в декабре 2016 года в ходе визита в Японию российский лидер Владимир Путин договорился с премьером Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при японском МИД появился совет по совместной экономической деятельности, затем состоялись поездки японцев на Курилы для оценки перспектив проектов.

Совместные проекты планируется осуществлять по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#япония #туризм #курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...