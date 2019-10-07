Группа японских туристов посетит южные Курилы в октябре

Япония планирует отправить в октябре группу из 50 туристов на южные Курилы для пилотного проекта в рамках совместной хозяйственной деятельности на островах. Об этом сообщает МИД страны в понедельник, 7 октября.

По данным ведомства, при благоприятной погоде тургруппа и сотрудники правительства Японии отправятся из порта Нэмуро на Хоккайдо 11 октября и по 13 октября посетят Кунашир, с 14 по 15 октября — остров Итуруп. Планируется, что 16 октября они вернутся в порт Нэмуро.

Россия и Япония договорились об осуществлении пилотного проекта на встрече лидеров 29 июня в Осаке.

Напомним, в декабре 2016 года в ходе визита в Японию российский лидер Владимир Путин договорился с премьером Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при японском МИД появился совет по совместной экономической деятельности, затем состоялись поездки японцев на Курилы для оценки перспектив проектов.

Совместные проекты планируется осуществлять по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.