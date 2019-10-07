Эрдоган надеется решить вопрос с F-35 во время предстоящего визита в США

Турецкий лидер Тайип Эрдоган надеется встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в ноябре, чтобы окончательно решить вопрос о поставках истребителей F-35. Эрдоган сообщил об этом в понедельник, 3 октября, перед вылетом в Сербию.

«С высокой долей вероятности в первой половине следующего месяца мы нанесем визит в Вашингтон. У нас будет возможность обсудить [с Трампом] двусторонние отношения и развитие событий в регионе», — сказал он.

По словам президента Турции, Анкара продолжает «производить выплаты в рамках договора» по поставкам американских самолетов. Выплаты уже составили 1,4 миллиарда долларов.

В июле пресс-секретарь Белого дома сообщила, что решение Турции купить российские системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей пятого поколения. Анкара собиралась приобрести 100 самолетов данной модели.