Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА «Россия Сегодня». Ранее он занимал пост главреда «РИА Новости Украина».

Сейчас Кирилл Вышинский находится в российской столице, куда прибыл 7 сентября из Украины после процедуры обмена удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». СБУ задержала Кирилла Вышинского в мае прошлого года, обвинив в госизмене и незаконном обороте оружия. На Украине ему грозило 15 лет колонии. В конце августа 2019 года Вышинского освободили под личные обязательства. Уголовное преследование в отношении него прекратили.

Ранее стало известно, что Вышинский станет ведущим программы «Настоящая Украина» на одном из российских телеканалов. На минувшей неделе Кирилл Вышинский пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным после дискуссионного клуба «Валдай».