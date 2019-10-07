Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

 Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике
Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

Жители дома под Волоколамском рассказали подробности о ночном пожаре

 Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

Путин и Вучич договорились встретиться в Москве до конца года

 Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Ирака сотрудничество в обороне и энергетике
12:31   7 Октября 2019
Россия

Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА «Россия Сегодня»

Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА «Россия Сегодня»

Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА «Россия Сегодня». Ранее он занимал пост главреда «РИА Новости Украина».

Сейчас Кирилл Вышинский находится в российской столице, куда прибыл 7 сентября из Украины после процедуры обмена удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». СБУ задержала Кирилла Вышинского в мае прошлого года, обвинив в госизмене и незаконном обороте оружия. На Украине ему грозило 15 лет колонии. В конце августа 2019 года Вышинского освободили под личные обязательства. Уголовное преследование в отношении него прекратили. 

Ранее стало известно, что Вышинский станет ведущим программы «Настоящая Украина» на одном из российских телеканалов. На минувшей неделе Кирилл Вышинский пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным после дискуссионного клуба «Валдай». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #вышинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...