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12:29   7 Октября 2019
Россия

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Крыму

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Крыму

Синоптики Крыма прогнозируют ночные заморозки с температурой поверхности почвы до минус трех градусов в степных и предгорных районах полуострова. Такая погода будет в ночь со вторника на среду. Об этом 7 октября сообщают сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по республике. 

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что в ближайшие дни дневная температура воздуха в Симферополе достигнет 14-17 градусов, а ночью упадет до 2-4 градусов. При этом на побережье ночью будет теплее  — температура воздуха прогреется до 7-9 градусов тепла. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #общество #погода #заморозки

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