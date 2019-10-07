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12:28   7 Октября 2019
Россия

Закон о разгрузке учителей Дума рассмотрит до конца года

Закон о разгрузке учителей Дума рассмотрит до конца года

Проект закона «Единой России» о разгрузке учителей от излишней отчетности Госдума РФ рассмотрит в первом чтении до конца осенней сессии, сообщила член президиума генсовета партии, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова в понедельник, 7 октября.

«До конца сессии мы должны рассмотреть его как минимум в первом чтении», — цитирует ее заявление пресс-служба ЕР.

Ранее на площадке партии в 56 регионах страны проходили дискуссии с обсуждением документа, в которых участвовало профессиональное сообщество. «Концепция законопроекта обсуждалась и на больших парламентских слушаниях в Госдуме. Все единогласно пришли к выводу, что стоит значительно разгрузить учителей от непрофильных для них функций и административной работы.

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #законопроект #учителя

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