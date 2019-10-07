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12:16   7 Октября 2019
Россия

Лавров проводит встречу с главой МИД Ирака

Лавров проводит встречу с главой МИД Ирака

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его иракский коллега Мухаммед Али аль-Хаким начали встречу в стенах МИД Ирака в Багдаде.

Несколько минут главы ведомств говорили наедине. В начале беседы российский министр затронул ситуацию на севере Сирии - в районе Идлиба и на восточном берегу реки Евфрат. Они продолжили встречу за закрытыми дверями, к переговорам присоединились члены делегаций от РФ и Ирака.

Лавров в понедельник прибыл в Багдад с рабочим визитом. Там он планирует встретиться с руководством страны. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, приоритетной темой переговоров станет обсуждение перспектив всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, в том числе и взаимодействие двух стран в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.

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Автор: Алла Ларионова
#мид #ирак #лавров

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