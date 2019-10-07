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12:12   7 Октября 2019
Россия

Три человека пострадали в ДТП с автобусом из Прибалтики в Ленинградской области

Три человека пострадали в ДТП с автобусом из Прибалтики в Ленинградской области

Микроавтобус из Прибалтики врезался в дерево в Ленинградской области. Как передает ГИБДД, трое человек пострадали. 

Авария произошла на 89-м километре трассы «Нарва» в Волосовском районе утром в понедельник, 7 октября. Водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle съехал в кювет, где столкнулся с деревом и перевернулся. Три пассажира получили травмы, врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась. 

Местные СМИ уточняют, что автобус ехал из Прибалтики в Нижний Новгород. Авария могла произойти из-за того, что водитель уснул за рулем или не справился с управлением. Госавтоинспекция проводит проверку. 

Накануне на трассе Москва-Петербург произошла авария с участием трех грузовиков, видео появилось в Сети

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #чп

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