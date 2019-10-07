Однокурсник Путина поделился воспоминаниями о студенческих годах президента

Заведующий Адвокатской консультацией №17 СПбГК Александр Афанасьев рассказал журналистам, как в 1970 году он стал однокурсником Владимира Путина, поступив в Ленинградский государственный университет на юридический факультет и попав в 4-б группу, где и учился будущий президент России.

По словам Афанасьева, Путина всегда отличала честность. Продвижению по идеологической лестнице он предпочитал сосредоточенную учебу.

«В то время при формальном господстве коммунистической идеологии люди добивались всего за счет горлопанства, за счет откровенной прокоммунистической идеологии. И многие шли по этому пути, становились комсомольскими лидерами, вожаками. А он (Владимир Путин) далек был от всего этого, для него была учеба, он в эту демагогию не впадал», - приводит слова адвоката информационное агентство iReactor

При этом Афанасьев отметил, что, по его мнению, Путин мало изменился к настоящему времени: в годы учебы, он, понимая всю абсурдность происходящего в стране, никогда на эту тему не высказывался публично, так как собирался поступать на службу в Комитет Госбезопасности.

«Но то, что это было ему чуждо, это точно. Учились мы с ним в одной группе и даже в одной языковой подгруппе. Такой добросовестный парень, честный», - добавил бывший однокурсник президента.

7 октября президент России Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет этот день на природе с родными и близкими. С утра в понедельник свои поздравления с Днем рождения российскому лидеру направили многие главы государств, в том числе президенты Армении, Белоруссии, Молдавии, Киргизии.