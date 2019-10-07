Китайские туристы скупают в России янтарь и косметику

Китайские туристы чаще всего покупают в России янтарь и косметику. Об этом пишет РБК в понедельник, 7 октября.

Специалисты платежной системы Sendy и компании «Эвотор» проанализировали данные о покупках путешественников в магазинах России через китайские платежные сервисы WeChat Pay и Alipay. Исследование показало, что 30% покупок китайцев приходится на янтарь и косметику.

Следующими по популярности идут ювелирные украшения (12%), сувениры (8%), алкогольные напитки (6%) и шоколад (5%).

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов объяснил любовь китайских туристов к янтарю тем, что в Китае этот камень считается символом благополучия и достатка.