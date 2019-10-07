Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что в стране все еще велик уровень террористической угрозы. Заявление было сделано на фоне нападения на префектуру столичной полиции в четверг, 3 октября.

Он отметил, что за последние четыре года в стране были предотвращены 59 терактов, три из которых — в этом году. Глава МВД также прокомментировал призывы уйти с поста, заявив, что не считает себя «лично ответственным» за произошедшее, поэтому покидать должность не намерен.

Кастанер считает, что одной из причин «сбоя в системе» является не достаточно налаженная схема сообщения о «радикализации» в поведении того или иного человека, которая должна быть «автоматической». В частности, никто из коллег злоумышленника, напавшего на полицейских, не обратился в службу по предотвращению и борьбе с радикализацией, когда в 2015 году мужчина положительно высказывался о теракте в редакции Charlie Hebdo.

Напомним, 3 октября программист префектуры полиции Парижа, вооружившись ножом, напал на полицейских. Канал BFM уточнил, что злоумышленником оказался 45-летний Микаэль Арпон, уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре более 25 лет. В результате произошедшего погибли четыре человека. Прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар позже сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.