Житель города Изобильный Ставропольского края один из первых получил штраф за пожар, который начался из-за неосторожного курения на балконе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС в понедельник, 7 октября.

На виновника инцидента составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Мужчина обязан заплатить четыре тысячи рублей.

Пожар произошел на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном 3 октября. Пострадавших и жертв нет. Причина возгорания — неосторожность при курении.

Напомним, правительство РФ одобрило новые требования по обеспечению пожарной безопасности. Они заработали с 1 октября.