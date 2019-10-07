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11:52   7 Октября 2019
Россия

Первый штраф из-за курения на балконе в РФ получил житель Ставрополья

Первый штраф из-за курения на балконе в РФ получил житель Ставрополья

Житель города Изобильный Ставропольского края один из первых получил штраф за пожар, который начался из-за неосторожного курения на балконе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС в понедельник, 7 октября.

На виновника инцидента составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Мужчина обязан заплатить четыре тысячи рублей.

Пожар произошел на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном 3 октября. Пострадавших и жертв нет. Причина возгорания — неосторожность при курении.

Напомним, правительство РФ одобрило новые требования по обеспечению пожарной безопасности. Они заработали с 1 октября.

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Автор: Арсений Аскольский
#балкон #штраф #курение

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