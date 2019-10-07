США выводят войска с севера Сирии, заявил Эрдоган

США выводят войска с севера Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил журналистам по итогам недавней беседы с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Эрдогана, Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из северных районов САР. Ранее стало известно, что президенты Турции и США провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили создаваемую зону безопасности на северо-востоке Сирии. В Белом доме отметили, что власти США не будут поддерживать Турцию в возможной операции.

Ранее командир курдов Мустафа Бали заявил, что вступит в войну с Турцией в случае ее вторжения в Сирию. Накануне стало известно, что Турция стягивает силы к границе с Сирией.