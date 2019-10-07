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 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

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11:49   7 Октября 2019
Сирия

США выводят войска с севера Сирии, заявил Эрдоган

США выводят войска с севера Сирии, заявил Эрдоган

США выводят войска с севера Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил журналистам по итогам недавней беседы с президентом США Дональдом Трампом. 

По словам Эрдогана, Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из северных районов САР. Ранее стало известно, что президенты Турции и США провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили создаваемую зону безопасности на северо-востоке Сирии. В Белом доме отметили, что власти США не будут поддерживать Турцию в возможной операции. 

Ранее командир курдов Мустафа Бали заявил, что вступит в войну с Турцией в случае ее вторжения в Сирию. Накануне стало известно, что Турция стягивает силы к границе с Сирией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #эрдоган #весь мир

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