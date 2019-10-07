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12:09   7 Октября 2019
Россия

Россия оказалась мировым лидером по количеству танков

Россия оказалась мировым лидером по количеству танков

Число российских танков сопоставимо с общим танковым парком НАТО. Такие данные опубликовал американский портал We Are Mighty, ссылаясь на Global Firepower.

Российские Сухопутные силы имеют в распоряжении 22 тысячи танков, при этом у европейских стран-участниц НАТО насчитывается около 11 тысяч танков, а у США и Канады вместе — 18 тысяч танков. Отмечается, что из всех стран НАТО больше всех танков насчитывается у Турции — 3,2 тысяч единиц. 

Издание The National Interest в декабре 2018 года опубликовало мнение эксперта Уильяма Флэннигана, который заявил, что новый российский танк Т-14 сильно превосходит устаревшие танки Штатов и Великобритании — M1A2 Abrams и Challenger 2. По словам эксперта, этим танка для должной защиты приходится использовать допсредства, увеличивающие их массу. Поэтому российские танки опережают их части «живучести». 

Американский специалист отметил комплекс активной защиты, который США и Великобритания не используют в обычных модификациях Challenger 2 и M1A2. Также он обратил внимание на оснащенность танка многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #нато #политика #общество #вооруженные силы #танки

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