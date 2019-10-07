Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения от всего народа Чечни. Он отметил, что благодаря Путину в республике происходят грандиозные преобразования в различных сферах.

Сегодня, 7 октября, российский лидер Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполнилось 67 лет.

«Благодаря Владимиру Владимировичу в Чечне происходят грандиозные преобразования в экономике, социальной сфере, культуре, образовании, спорте», — написал Кадыров в своем Telegram.