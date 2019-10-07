Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА «Россия Сегодня»

Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА «Россия Сегодня»

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Крыму

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Крыму

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Китайские туристы скупают в России янтарь и косметику

Китайские туристы скупают в России янтарь и косметику

 Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким

Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким
Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА «Россия Сегодня»

Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА «Россия Сегодня»

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Крыму

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Крыму

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Китайские туристы скупают в России янтарь и косметику

Китайские туристы скупают в России янтарь и косметику

 Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким

Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким
11:34   7 Октября 2019
Россия

Кадыров поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за поддержку Чечни

Кадыров поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за поддержку Чечни

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения от всего народа Чечни. Он отметил, что благодаря Путину в республике происходят грандиозные преобразования в различных сферах.

Сегодня, 7 октября, российский лидер Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполнилось 67 лет.

«Благодаря Владимиру Владимировичу в Чечне происходят грандиозные преобразования в экономике, социальной сфере, культуре, образовании, спорте», — написал Кадыров в своем Telegram.

Глава Чечни искренне пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и удачи в нелегком труде служения России.

Ранее Путина поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #кадыров #чечня

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...