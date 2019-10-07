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11:36   7 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Прокуратура Украины возбудила дело по заявлению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по факту его похищения и незаконного перемещения через границу Украины в Польшу в феврале прошлого года. Информацию об этом разместила пресс-служба ведомства на странице в Facebook в понедельник, 7 октября. 

Саакашвили ранее заявлял, что намерен подать заявление в генеральную прокуратуру Украины по поводу его похищения и незаконного выдворения из страны. По его мнению, такой приказ якобы отдал бывший украинский лидер Петр Порошенко. 

«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018», — объявила пресс-служба генеральной прокуратуры. 

Отмечается, что по указанному заявление ведомство возбудило уголовное производство. 

В мае текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул своим указом украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Уже на следующий день политик вернулся на Украину. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #генпрокуратура #саакашвили #политика #общество

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