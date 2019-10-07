МЧС назвало официальную причину пожара в хабаровском лагере «Холдоми». По словам главного госинспектора РФ по пожарному надзору Игоря Кобзева, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросетей.

«Причина пожара в лагере «Холдоми» — аварийный режим работы электросетей», — заявил Кобзев в ходе всероссийского селекторного совещания по итогам летнего отдыха детей 2019 года.

Возгорание в палаточном лагере произошло в ночь с 22 на 23 июля, погибли четверо детей. Из 26 существующих в лагере палаток сгорели двадцать. По факту ЧП завели уголовное дело. Директор лагеря, владелец горнолыжного комплекса «Холдоми» и представитель МЧС РФ находятся под арестом.