Соседи рассказали о смертельном пожаре под Волоколамском, где погибли четверо детей

Страшный пожар в многоквартирном трехэтажном доме в деревне Чисмена под Волоколамском в ночь на понедельник унес жизни пяти человек – четырех маленьких детей и женщины

По словам соседей, пожар вспыхнул в третьем часу ночи. На пульт дежурного сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 02.34, отметили в МЧС.

Как сообщает в понедельник телеканал «360», сначала загорелась квартира на первом этаже, расположенная в торце здания. В ней спали шестеро детей и их дедушка. Как пояснили соседи, отец семейства недавно скончался, а матери в эту ночь дома не было, поэтому за детьми присматривал дед, и именно он спасал детей из огня.

«На первом этаже что-то загорелось, непонятно что, там был дед с шестью детьми. Он соответственно стал их вытаскивать, троих вытащил, еще к троим уже не смог вернуться. Они шесть были — от года до 11 лет. Погибли дети в возрасте 1,2 года, а также 2,5 и 4 года», - уточнили очевидцы.

На втором этаже, как сообщается, жила женщина с двумя детьми. Когда до их квартиры добрался огонь и дым, их всех удалось спасти с помощью других жильцов дома. Вскоре огонь перекинулся на квартиру, расположенную на третьем этаже, в которой жили мама с маленькой дочкой, которые попытались выбраться самостоятельно и погибли.

«На втором этаже сработали местные жители, которые подставили свою самодельную лестницу и людей оттуда сняли, маму и двоих детей. А на третьем этаже была мама с ребенком, она не смогла спастись, у нее началась паника и она попыталась сама выбраться, но… Женщина в подъезде задохнулась, ее нашли в подъезде с ребенком без движения», - приводит телеканал свидетельства очевидцев.

Как отмечается, в результате пожара полностью выгорели три квартиры с первого по третий этаж, расположенные друг над другом, а также еще две квартиры ближе к центру дома.

По данным МЧС, жертвами пожара стали 30-летняя женщина и четверо детей –годовалый младенец, двое трех летних и один пятилетний ребенок.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дела по статье «Непредумышленное убийство».