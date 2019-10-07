Сын приспешника главы Правительства национального согласия Ливии убил мирного жителя Триполи
Беззаконие воцарилось на территориях Ливии, подконтрольных Правительству национального согласия (ПНС). Бандиты спокойно убивают людей, зная, что им за это ничего не будет.
В интернете недавно распространилось видео того, как неизвестные боевики хладнокровно убивают молодого человека среди беля дня на глазах у свидетелей. Убийца оказался связан с главой ПНС Фаизом Сараджем и действующими от имени Триполи террористическими группировками, сообщает ФАН.
Как выяснило агентство Al Arabiya, убийство произошло на одной из улиц Триполи. Молодой человек подбежал к припаркованной на улице машине и потребовал что-то у сидящих внутри. Вышедшие из автомобиля вооруженные люди в штатском тут же застрелили его. После чего цинично помахали свидетелям и спокойно покинули место убийства. Таких инцидентов в ливийской столице — сотни, пишет агентство.
Бандиты в Триполи делают что хотят, потому что чувствуют себя безнаказанно из-за связей с ПНС и его главой Фаизом Сараджем. Так, убийцей молодого человека оказался сын Абдулы-Раззаки аль-Башти - сподвижника Сараджа и одного из главных шейхов исламского движения «Братья-мусульмане»* (организация запрещена в России) в Ливии.
После случившегося аль-Башти прокомментировал инцидент в Facebook, но вскоре пост удалил. Как передает ливийское агентство Jana Ly, он заявлял, что его сына «пытались разоружить, когда он возвращался с фронта». Хотя видеозапись свидетельствует об обратном.
Трагедия, произошедшая на глазах свидетелей средь бела дня, демонстрирует общую ситуацию на территории, подконтрольной ПНС. Боевики открыто и без какой-либо опаски терроризируют население Триполи. Такие люди, как аль-Башти нужны Сараджу, обеспечивая его поддержку. В то время как против Сараджа выступила национальная армия, отказавшись служить иностранных силам. Боевики стремятся всеми силами удержать контроль над местами нефтерождений и ключевыми нефтепроводами.
Против такого присвоения национального богатства выступает бывший военачальник Каддафи — фельдмаршал Халифа Хафтар, который публично объявил о намерении изгнать «Братьев-мусульман» и других боевиков, который связаны с «Аль-Каидой»* и ИГ* (обе организации запрещены в России).
Войска Хафтара продолжают штурм Триполи.
*Террористическая организация, запрещена в РФ