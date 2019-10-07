Медведев поздравил Путина с днем рождения
Председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил российского лидера Владимира Путина по телефону с днем рождения. Об этом 7 октября сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
По информации СМИ, в понедельник Медведев позвонил по телефону Путину, чтобы поздравить с днем рождения.
«Дмитрий Медведев пожелал главе государства здоровья и успехов в работе на благо России», — сказал Осипов.
Ранее президента России поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив отметил заслуги Путина в построении независимой и мощной державы.
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполнилось 67 лет.