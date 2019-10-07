Задержанным в Ливии россиянам впервые удалось встретиться с адвокатом

Задержанным в Ливии россиянам Максиму Шугалею и Самеру Хасану Али Суэйфану впервые удалось встретиться с адвокатом. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) были задержаны в Ливии пять месяцев назад, весной 2019 года.

Встреча с адвокатом прошла в минувшее воскресенье, 6 октября, она длилась в течение двух часов. Встреча состоялась благодаря давлению фонда и поддержке МИД России, а также правительственных организаций. Двух граждан РФ удерживают в тюрьме «Митига», где и прошли переговоры с задержанными. При этом юриста во время беседы не оставляли с россиянами ни на секунду, представители тюрьмы следили за каждым их движением.

По словам главы ФЗНЦ Александра Малькевича, в этом случае не приходится говорить об адвокатской тайне. Самому адвокату Мухаммаду Али Айаду не дали ознакомиться с материалами дела, заявив, что это — крайне секретная информация. Юрист выяснил, что задержанные россияне здоровы, а Максим Шугалей по какой-то причине сидит в одиночной камере. При этом обоим россиянам до сих пор не предъявлены обвинения, сами они не знают, за что их задержали и в чем подозреваются.

По данным адвоката, он обращался в Генеральную прокуратуру Ливии, где ему сообщили, что никакого дела в отношении двух россиян из Фонда защиты национальных ценностей не заведено. Фактически россиян задержали так называемые «специальные силы сдерживания».

Напомним, Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были задержаны в Ливии весной этого года, когда проводили в стране социологическое исследование на территории Правительства национального согласия. Глава ФЗНЦ сообщил, что обоим россиянам не предоставили адвоката и не предоставили возможность телефонного звонка родственникам или юристам.