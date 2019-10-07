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11:03   7 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой после встречи глав МИД двух стран пока не запланированы. Речь об этом зашла в понедельник, 7 октября, на пресс-конференции после переговоров с президентом Германии.

«Это была одна встреча [глав МИД Грузии и РФ], которая может привести в какой-то форме к деэскалации ситуации. Посмотрим, будут ли последующие этапы, но у нас пока ничего такого не запланировано», — сказала Зурабишвили. 

При этом она обратила внимание на важность диалога и дипломатии для решения конфликта между двумя государствами и призвала союзников, в частности, Германию, Францию, США помочь в этом. 

Напомним, 26 сентября прошла встреча главы МИД Грузии Давида Залкалиани с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Эта встреча — первая с 2008 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #грузия #дипломатия #зурабишвили

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