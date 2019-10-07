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10:57   7 Октября 2019
Весь мир

Американка покорила соцсети, предложив необычный способ успокоения детей

Американка покорила соцсети, предложив необычный способ успокоения детей

Американка Джессика Д’Энтремонт приобрела популярность после того, как рассказала о необычном способе успокоения двух дочерей, который пользователи соцсетей назвали «гениальным». Мама девочек опубликовала пост на странице в Facebook в конце сентября.  

По словам женщины, она купила дочкам светящиеся в темноте пижамы и при этом убедила их, что одежда будет светиться, только если «заряжать» ее неподвижно лежа при включенном свете. 

«Ищете способ, чтобы ваши дети оставались на месте… Купите им светящиеся в темноте пижамы», — начала она. 

Американка также добавила, что ей совсем не стыдно. 

За неделю ее пост набрал более двухсот тысяч лайков и 50 тысяч комментариев. Пользователи Facebook по-разному отреагировали на забавный лайфхак. Так, Kerry MCDowell пошутила, что знает, какой подарок сделает детям на Рождество. Другой пользователь  — Sean Lucas  — заявил, что хотел бы посмотреть на лица девочек, когда узнают правду. А Kate Chant восхищенно назвала способ гениальным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#дети #сша #общество #американка #позитив

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