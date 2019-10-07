Вейпы в России могут запретить через несколько лет

Глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов заявил, что вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если удастся собрать доказательную базу о том, что они действительно могут быть причиной смерти.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC), число заболевших в этой стране из-за вейпинга превысило тысячу человек, 18 человек умерли.

Киселев-Романов рассказал, что запрет ароматизированных электронных сигарет возможен, но в отдаленной перспективе.

«Отдаленная перспектива - это 2-3 года», — отметил он.

Для запрета нужно собрать доказательную базу, которая подтвердит, что причиной смертей в Соединенных Штатов действительно были вейпы.

Ранее правительство США заявило о намерении через несколько месяцев ввести запрет на продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором каждого из продуктов.