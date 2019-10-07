Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Ирак

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ирак. Самолет приземлился в столице страны Багдаде.

Глава российского внешнеполитического ведомства встретится в Ираке с властями страны и руководством Курдского автономного района в Эрбиле. В ходе переговоров стороны обсудят ключевые вопросы ближневосточной повестки, в частности — ситуацию в Багдаде, а также проблемы Сирии и обстановку вокруг Ирана. Кроме того, РФ и Ирак уделят внимание вопросам сотрудничества по противодействию террористам и распространению религиозного экстремизма.

Как сообщалось ранее, основной темой встречи станут переговоры на тему взаимодействия Москвы и Багдада в гуманитарной и топливно-энергетической сферах деятельности. Власти Ирака заявили, что визит главы МИД РФ подчеркивает, что Россия заинтересована в развитии отношений с Ираком.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео подтвердили намерение создать российско-американский деловой консультативный совет.