Сенаторы и депутаты предлагают упростить иностранным студентам трудоустройство в РФ

Иностранным студентам в России могут дать возможность устраиваться на работу, не получая трудовой патент. Группа сенаторов и депутатов разработала соответствующие поправки, которые планируется отправить на рассмотрение Госдумы в течение наступающей недели.

Об этом в понедельник пишет «Парламентская газета», приводя заявление одного из авторов законопроекта, вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова.

По словам сенатора, по действующему закону иностранные студенты, которые хотят подрабатывать в России без специальных разрешений, могут делать это либо на летних каникулах, либо они должны работать на предприятии, созданном вузов, в котором они учатся.

«Это существенно усложняет положение иностранцев, приезжающих получать образование в России, их адаптацию в нашей стране», - отметил Умаханов.

Благодаря новым поправкам, иностранные студенты смогут трудоустроиться в России, не получая специального разрешения. Для этого необходимо, чтобы вуз поставил Министерство труда в известность о том, что студент работает в свободное от учебы время по графику неполного рабочего дня.