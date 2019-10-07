Ученые из США рассказали о вреде сырых овощей для кишечника

Американские ученые выяснили, что поедание сырых овощей вредит организму. Исследование специалистов из Гарвардского и Калифорнийского университетов опубликовало издание Nature Microbiology.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Выяснилось, что сырые овощи сильно влияют на микробиом кишечника, сокращая количество полезных бактерий. У грызунов, поедающих, в основном, сырые овощи, отмечались упадок сил и потеря веса.

По словам ученых, их исследование подтверждает гипотезу, что люди и их микробиомы совместно эволюционировали в условиях, связанных с развитием культуры приготовления пищи.

Аналогичный эксперимент с участием людей подтвердил, что в вареных овощах больше полезных питательных веществ.