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10:34   7 Октября 2019
Россия

Лукашенко в поздравлении Путину отметил его большой авторитет и влияние

Лукашенко в поздравлении Путину отметил его большой авторитет и влияние

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении президента РФ Владимира Путина с днем рождения отметил заслуги российского лидера в построении независимой и мощной державы. Поздравление опубликовано в понедельник, 7 октября. 

Поздравляя президента РФ, Лукашенко отметил последовательные усилия, огромный труд и самоотдачу Путина, благодаря которым Россия добилась значимых успехов в построении мощной и независимой державы. 

«Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — заявил в поздравлении Лукашенко. 

По мнению белорусского лидера, углубление интеграции с РФ в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономики обеих стран, а также росту благосостояния граждан, что станет большим вкладом в обеспечение стабильности и безопасности на евразийского пространстве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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