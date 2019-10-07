Лукашенко в поздравлении Путину отметил его большой авторитет и влияние

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении президента РФ Владимира Путина с днем рождения отметил заслуги российского лидера в построении независимой и мощной державы. Поздравление опубликовано в понедельник, 7 октября.

Поздравляя президента РФ, Лукашенко отметил последовательные усилия, огромный труд и самоотдачу Путина, благодаря которым Россия добилась значимых успехов в построении мощной и независимой державы.

«Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — заявил в поздравлении Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, углубление интеграции с РФ в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономики обеих стран, а также росту благосостояния граждан, что станет большим вкладом в обеспечение стабильности и безопасности на евразийского пространстве.