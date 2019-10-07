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10:18   7 Октября 2019
Весь мир

Комитет по санкциям ООН посетил ЦАР в начале октября

Комитет по санкциям ООН посетил ЦАР в начале октября

Комитет по санкциям ООН посетил ЦАР в начале октября. Известно, что в столице Центральноафриканской республики Банги побывал санкционный комитет под председательством Хауаджа Каку Ада. Визит состоялся с 1 по 4 октября.

Членов комитета принимали в аудитории Ренессансного дворца. Представителей комитета встретил президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера. Речь на переговорах шла о том, чтобы Комитет совместно с властями ЦАР объединили усилия по полному снятию эмбарго на оружие и по более эффективному выходу из кризиса в стране. 

Глава комитета по санкциям ООН Хауадж Каку Ад поблагодарил президента ЦАР за успехи в том, чтобы восстановить безопасность на территории республики. Также он заявил, что члены комитета ждут предложений от властей страны для того, чтобы содействовать полному снятию эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую республику. Свои идеи они должны предоставить до конца года. Комитет по санкциям ООН выразил надежду, что эмбарго, введенное в 2013 году, отменят 31 декабря. 

Ранее Россия призвала ослабить оружейное эмбарго в отношении ЦАР. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#эмбарго #политика #весь мир #цар

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