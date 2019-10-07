Бизнесмены Трампа пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза»

Связанные с президентом США и его личным адвокатом Руди Джулиани американские бизнесмены попытались сменить руководство «Нафтогаза». Информацию об этом опубликовало международное агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

Речь идет о бизнесменах Льве Парнасе, Игоре Фурмане и Гарри Сарджианте III. В начале марта текущего года именно они пытались заменить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева на Андрея Фаворова.

Отмечается, что Парнас вместе с Фруманом надеялись, что Фаворов станет их партнером. Бизнесмены планировали, что за счет такого сотрудничества они смогли бы каждый год осуществлять до сотни танкерных перевозок сжиженного газа из Соединенных Штатов на Украину.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти в этом году, нарушил их планы, отмечает издание.