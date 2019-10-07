Ортега связал истерику Навального с расследованием RT о махинациях с биткоинами

Авторы нескольких известных Telegram-каналов объяснили, почему блогер Алексей Навальный раскритиковал телеканал RT и его главу Маргариту Симоньян после прямого эфира с митинга 29 сентября. Ему не понравился интерес журналистов к его мошеннической деятельности, пишет Nation News.

29 сентября на проспекте Сахарова в Москве прошел митинг в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». На мероприятии выступали сотрудники ФБК, а также блогер Алексей Навальный.

Телеканал RT вел прямой эфир с митинга. Ведущая Леся Рябцева обсуждала с гостями происходящее, а также летние незаконные акции. Тогда все закончилось беспорядками, задержаниями и причинением вреда правоохранителям. Журналистка отметила, что полиция сработала эффективно, не допустив «второй Гонконг» с резиновыми пулями, поджогами и пострадавшими.

Выводы не понравились Навальному, который после эфира несколько дней критиковал телеканал, журналистов СМИ и его главреда Маргариту Симоньян. В соцсетях блогер называл Симоньян «боброедкой», журналистов RT «чучундриками», «свинобомжами» и «олухами». К травле он подключил своего пресс-секретаря Киру Ярмыш, которая на YouTube-канале представила отдельный критический материал про RT. Журналисты RT, а также авторы известных политических Telegram-каналов осудили Навального за его некорректное поведение и оскорбления.

Автор канала «Постправда» считает, что блогер кривит душой, говоря о том, что RT никто не смотрит. О влиятельности российского канала пишут многие зарубежные ресурсы, которые невозможно обвинить в прокремлевской пропоганде: «Medium», «Foreign Policy», «Vice News».

Ortega назвал «смешной галиматьей» информацию, которую озвучила в ролике на YouTube Ярмыш.

Бывший юрист ФБК, замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов в своем канале «Укол Зонтиком» отметил, что столь истеричная реакция блогера на эфир RT связана с тем, что многие отказываются восторженного смотреть Алексею в рот и принимать его слова за чистую монету.

Напомним, ранее НТВ выпустило расследование, посвященное мошенническим схемам ФБК. В нем говорится, что Навальный не бедствует благодаря спонсированию его деятельности щедрыми меценатами с Запада. Оплату за работу Алексей принимает в биткоинах. Например, после выборов в сентябре блогеру на счет кто-то перечислил 10,9 биткоина (7,3 миллиона рублей). Навальный оперативно снял эти деньги и сразу же скрылся в США вместе со своей семьей.