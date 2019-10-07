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9:54   7 Октября 2019
Россия

Мокрый снег и гололедица ожидаются сегодня в Санкт-Петербурге

Мокрый снег и гололедица ожидаются сегодня в Санкт-Петербурге

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с мокрого снега и гололедицы, предупреждает ГУ МЧС по региону. Отмечается, что такую погоду синоптики прогнозируют на понедельник, 7 октября. 

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в понедельник в Северной столице ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя. Утром петербуржцам следует быть осторожнее, потому что возможна гололедица.

МЧС рекомендует горожанам по возможности пользоваться общественным транспортом вместо личного авто, а также быть более внимательными и бдительными. Кроме этого, сотрудники ведомства рекомендуют держать безопасную дистанцию для двигающихся впереди транспортных средств. 

Воздух днем прогреется до четырех градусов, а ночью температура упадет до нуля градусов, гласит прогноз погоды.

В этом году петербуржцы уже успели застать небольшой снег. Так, жители Васильевского острова в субботу, 5 октября, сообщили в соцсетях, что увидели первый снег. Однако шел он совсем мало  — буквально 5–10 минут. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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